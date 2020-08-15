中美據報今檢視貿協執行情况 白宮經濟顧問：滿意中國採購進度

路透社報道，庫德洛周四（13日）在白宮對記者表示，美國和中國於其他事情有重大分歧，但就第一階段貿易協議來說，「我們是契合的」。他引述美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）向美國總統特朗普匯報，中國目前正增加進口美國的商品，這對美國的農業發揮很大的提振作用。

中國採購現佔美出口商品逾四成

根據協議，中國要在2017年進口額基礎上，兩年內增購2000億美元（約1.55萬億港元）美國商品，今年至少要增加770億美元（約6000億港元），並且每6個月檢視一次執行情况。由於新冠疫情，中國的採購速度緩慢，遠遠落後於承諾。不過庫德洛表示，萊特希澤已告知特朗普，目前中國的採購佔美國大宗商品出口的四成以上，是基準年2017年的一倍。同日，美國農業部表示，中國買家簽訂了19.7萬噸美國大豆的購買合同，是美國政府連續第七個工作日報告向全球最大的大豆買家中國出售大豆。

專家:華購右傾州農產品利特朗普

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）昨日引述華府智庫機構戰略與國際研究中心（CSIS）的中國問題專家肯尼迪（Scott Kennedy）表示，中國的採購額一直落後於進度，而且永遠會趕不上。彼得森國際經濟研究所的數據顯示，根據協議，中國上半年採購美國商品的金額，尚不及協議中全年目標金額的四分之一。這項數據不包含中國購買美國服務的金額。肯尼迪說，美中角力已從貿易領域演變為對方互認是生存威脅，因中方購買美國右傾州的農產品，特朗普才有機會連任，白宮不會廢除協議。

外交部籲停限制中國企業共克時艱

對於中美將舉行視像會談的說法，中國外交部發言人趙立堅昨僅稱有具體訊息中方將及時發布。趙立堅又表示，當前形勢需要雙方共同努力，加強合作，共克時艱。中方希望美方停止對中國企業的限制措施和歧視做法，為落實首階段經貿協議創造條件。他表示，今年1月中美簽署首階段經貿協議以來，中方認真落實協議，有關部門為推動協議執行做了大量工作。新冠疫情和美國加強對華出口管制等限制措施，對一些商品和服務的進口無疑產生一定影響。

國家統計局新聞發言人付凌暉昨亦表示，中美兩國在經濟的互補較強，希望雙方能平等互利發展，促進經濟增長，相信兩者作為全球最大經濟體，合則兩利﹑鬥則兩傷，對全球經濟都不利。他又補充稱，中國經濟過去依賴外需相對比較大，現在主要依靠內需。

（綜合報道）

(中美角力)

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