進口厄瓜多爾凍蝦包裝 西安再驗出新冠病毒

據公開報道不完全統計，進入7月以來，國內至少8次在進口冷凍肉製品和水產品包裝上檢測出新冠病毒。福建廈門、遼寧大連、江西萍鄉等地均從厄瓜多爾生產的凍蝦包裝袋檢出病毒。

專家：食品被病毒污染機會微

《健康時報》引述四川大學華西醫院呼吸與危重症醫學科主任梁宗說，國外疫情嚴重，冷凍海鮮加工過程較容易受污染。不過，病毒並未在冷凍海鮮食品「體內」檢出，說明食品本身被病毒污染的機率非常小，也說明病毒通過食品傳播的幾率比較小。

國家衛健委昨通報，12日新增確診19宗，其中境外輸入11宗，本土病例8宗則均在新疆。而上海也通報一宗境外輸入確診患者治癒數月後來滬就醫被確診復陽的個案，該吉林病人曾於4月在外地被診斷為境外輸入確診病例，經隔離治療後出院。目前其接受治療，其妻等23人密切接觸者已隔離，核酸檢測均為陰性。另健康南京微信公眾號消息，一名20歲南京女子11日在日本新冠病毒檢測陽性。該女月初到福建泉州旅行，回南京後核酸檢測為陰性；10日自南京飛大連，11日由大連飛日本東京，現已被隔離。

（抗疫新階段）