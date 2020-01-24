微信現556元假疫苗 藥廠：仍在三期臨牀試驗 未開售

稱醫護優先 包裝具仿冒條碼

上觀新聞報道，近日微信朋友圈有人開賣2019冠狀病毒疾病假疫苗，文案上寫着「需要新冠疫苗的聯繫我，可做出口，產量低需排隊，9月2日正式上市」。這款疫苗名為「克爾來福新型冠狀病毒滅活疫苗（Vero細胞）」，最下方的批准文號顯示「待定」。用支付寶掃條碼進行藥品追溯，可以查到該疫苗的生產企業是北京科興中維生物技術有限公司。

還有人在微信上出售另一款假疫苗，定價498（元）一支，共打3支，還聲稱「醫護人員和出國人員可以先用」。這款名叫「新型冠狀病毒滅活疫苗（Vero細胞）」的疫苗，標示生產企業是武漢生物製品研究所有限責任公司。

朋友圈兜售犯法 藥廠籲勿上當

報道引述北京科興中維生物技術有限公司回應表示，該公司疫苗還在巴西、孟加拉等國進行第三期臨牀研究，還未上市。

報道指出，依據《疫苗管理法》，在朋友圈等平台兜售疫苗是違法行為，呼籲市民積極舉報。國藥集團旗下武漢生物製品研究所有限責任公司昨日發布公告稱，公司的新冠滅活疫苗正在緊鑼密鼓地開展國際臨牀試驗（III期），疫苗產品尚未正式上市。請大家不要上當受騙，繼續做好防護措施。此前報道指，該款疫苗上月15日開始在阿聯酋啟動第三階段測試，預料年底面世。

中國工程院院士、軍事科學院研究員陳薇近日亦表示，疫苗是給健康人用的，所以安全是第一位的。團隊做大量研究驗證臨牀安全風險最低化。陳薇團隊與康希諾生物合作研發的重組新型冠狀病毒疫苗，亦將在沙特阿拉伯展開三期臨牀試驗。

《環球時報》7月16日曾報道，當時，中國生物生產的新冠病毒滅活疫苗庫存量已達400餘萬份，這一數字還在不斷攀升，一旦疫苗完成三期臨牀試驗獲准上市之後，可以很快滿足國內龐大的接種需求。

（抗疫新階段）