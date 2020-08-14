彭博：美將列孔子學院為「外國使團」

盧比奧：漢語作手段 擴大政治影響力

美國國務院暫未回應查詢，中國外交部也未置評。報道指出，孔子學院最初受到大專院校的歡迎，但批評人士認為孔子學院是中國對校園施加影響力的載體，讓北京有槓桿透過威脅撤出該機構的資金，審查教學材料和學術活動。佛羅里達州共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）敦促該州學校終止與孔子學院的協議，稱其為「以漢語言文化為手段，由中國政府開辦的擴大政治影響力的計劃」。

據無黨派研究團體美國全國學者協會統計，全球約有550家孔子學院，其中80家在美國大學內。該協會反對孔子學院，因認為其資金來源乏透明度，對中國政府敏感的話題被禁止。

中通社報道，去年美國參議院常設調查委員會曾發布一份針對孔子學院的調查報告，稱這些機構試圖影響美國公眾意見，應該加以限制。孔子學院最初由中國政府成立的「國家漢辦」承辦，不過今年7月，已轉由民間公益組織中國國際中文教育基金會負責營運。