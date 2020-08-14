商務部：認真落實中美首階段貿協

【明報專訊】中國商務部部長助理任鴻斌，昨在記者會被問及中國會否增加從美國進口貨品以落實第一階段貿易協議目標時稱，今年1月中美簽署第一階段貿易協議以來，中方認真落實協議，有關部門為推動協議執行做了大量工作。任鴻斌表示，新冠疫情和美國收緊對華出口管制等限制措施，對部分商品和服務進口產生一定影響，在當前形勢下，需雙方共同努力，加強合作，共克時艱，希望美方停止對中國企業的限制措施和歧視做法，為落實第一階段貿易協議創造條件。
新華社和中新社報道，美國中國總商會（CGCC）周三（12日）發布「2020年在美中資企業年度商業調查報告」，顯示截至去年1000多家會員企業在美投資額累計逾1230億美元（約9532億港元），直接創造約22萬個工作職位，有助美國本土職位增加和經濟增長。
中資企業在美投資近萬億
這份2至3月做的調查並未反映疫情影響和近期變化，但有26%受訪企業認為美國投資和營商環境未來兩年將惡化，與認為將有改善的比例相若，48%企業則認為基本不變。報告指出，首階段貿易協議簽署後，中企對今年美國市場的預期普遍提高。CGCC副會長倪頻表示，雖然中美經貿關係和疫情帶來很多不確定性，但美國投資環境的基本面沒有變化，美國對中企總體上仍然歡迎。