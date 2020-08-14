商務部：認真落實中美首階段貿協

新華社和中新社報道，美國中國總商會（CGCC）周三（12日）發布「2020年在美中資企業年度商業調查報告」，顯示截至去年1000多家會員企業在美投資額累計逾1230億美元（約9532億港元），直接創造約22萬個工作職位，有助美國本土職位增加和經濟增長。

中資企業在美投資近萬億

這份2至3月做的調查並未反映疫情影響和近期變化，但有26%受訪企業認為美國投資和營商環境未來兩年將惡化，與認為將有改善的比例相若，48%企業則認為基本不變。報告指出，首階段貿易協議簽署後，中企對今年美國市場的預期普遍提高。CGCC副會長倪頻表示，雖然中美經貿關係和疫情帶來很多不確定性，但美國投資環境的基本面沒有變化，美國對中企總體上仍然歡迎。