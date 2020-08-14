解放軍東部戰區台海南北軍演

張春暉不點名批評，近期「個別大國」在涉台問題上消極動向不斷，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重威脅台海地區和平與穩定。張春暉表示，戰區部隊組織的巡邏和訓練活動，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。戰區部隊將時刻保持高度戒備，採取一切必要措施，堅決回擊一切製造「台獨」、分裂國家的挑釁行為。

台：有能力捍衛自由民主與主權

中央社報道，阿扎在台期間，解放軍空軍的殲11、殲10型機周一（10日）一度踰越海峽中線，台灣空軍以地面防空導彈全程監控，並廣播警告，及運用空中偵巡兵力驅離。

台灣國防部發新聞稿回應解放軍演習稱，台軍嚴密掌握、應處台海周邊形勢以及海、空域動態，目前狀况正常，請民眾放心。強調台軍將持續建構堅實國防力量，有能力也有決心，捍衛國家的自由民主與主權。台灣行政院陸委會發言人邱垂正則表示，政府對於解放軍危害台灣人民生命財產的挑釁行徑絕不妥協，正告中共當局切勿輕舉妄動，任何恫嚇武力行動，勢將遭到堅決反對。

台通過966億元國防預算

另台行政院昨通過2021年度中央政府總預算案，國防預算為3668億元新台幣（約966億港元），比2020年度增156億元新台幣（約41億港元）。台國防部稱，預算重點為強化主戰裝備妥善、加速發展「不對稱戰力」及厚植「國防自主」能量等項。