夏糧收購減少千萬噸 當局稱無礙糧食安全

國家糧儲局發布主產區夏糧收購進度，稱截至8月5日，主產區小麥累計收購4285.7萬噸，同比減少938.3萬噸。中新網報道，國家防汛抗旱總指揮部秘書長、應急管理部副部長兼水利部副部長周學文在國新辦記者會上透露，今年洪澇災害導致6032.6公頃農作物受災，其中1140.8公頃零收成，主要集中在長江中下游和淮河地區。

官：大水年往往是豐收年

談及自然災害對糧食的影響，周學文說：「有一個規律，我們國家往往是大水之年是豐收之年。為什麼豐收？因為我們國家水資源本來就短缺，豐水年水資源保障條件更好。通過各項救災措施，加強種植的管理，通過一些農業技術手段，今年的洪澇災害對我國糧食安全不會有影響。」

中央紀委國家監委網站報道，從中長期看，中國糧食產需仍將處於「緊平衡」態勢，確保國家糧食安全一刻也不能放鬆。文章又引述中國科學院地理科學與資源研究所和世界自然基金會聯合發布的一份中國城市5年前的餐飲食物浪費報告稱，中國餐飲業人均食物浪費量為每人每餐93克，浪費率為11.7%。另外中國每年在糧食儲存、運輸和加工環節造成的損失浪費就高達700億斤。