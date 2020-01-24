央視批「吃播」浪費 平台加強審核 搜索大胃王影片 抖音Bilibili溫提：珍惜糧食

批假吃浪費嚴重 擔憂消費導向

內地官方周二（11日）報道習近平指示，強調要對糧食安全有危機意識，要求加強立法和宣傳教育來制止餐飲浪費，培養全社會節約氛圍。央視新聞翌日便播出節目《餐飲浪費 如何制止？》，其中批評「自媒體流行的所謂大胃王直播」，尤其是假吃、吃了再吐的（吃播）浪費嚴重。有專家在節目中認為，（吃播騷）是非常不好的做法，對消費的導向令人擔憂，「我覺得這個是對於建立全社會的節約意識，減少食物浪費來講完全是背道而馳的」。

新聞播出後，多個視頻平台迅速回應。澎湃新聞報道，以遊戲直播為主的手機應用程式（App）鬥魚當日表示，將積極響應中央相關號召，加強對之後的美食類直播內容審核，杜絕餐飲浪費行為，共創風清氣朗的直播氛圍。目前在鬥魚搜索「大胃王」，發現已無法見到相關內容。

拍片不停食 主播無視網民「提醒」

抖音、快手、B站等影片平台隨後也稱將「堅決反對餐飲浪費，並積極倡導勤儉節約」。目前在這些平台搜索「大胃王」、「吃播」，搜索欄下方會出現「珍惜糧食、合理飲食」的「溫馨提示」。抖音、快手相關負責人對「紅星新聞」稱，針對目前吃播內容有浪費糧食，或是以假吃、催吐、宣揚量大多吃等方式博眼球的行為，平台將進行嚴肅處理，或給予刪除作品、關停直播、封禁帳號等處罰。

中國演出行業協會網絡表演（直播）分會也發公告，提示各會員企業，要重點關注美食類為主要內容的直播，加強引導樹立正確飲食消費觀，堅決禁止直播中假吃、催吐、獵奇、宣揚量大多吃，暴飲暴食，以及其他鋪張浪費的直播行為。

雖然官媒不斷宣傳，本報記者昨晚注意到，在快手、鬥魚上仍有不少大胃王「直播秀」開場。大部分大胃王直播秀都以「帶貨」為目標，即邊吃邊推銷食品，平均直播長達三、四小時，其間基本食不停口。好幾個節目中，有觀眾提醒主播「看新聞了嗎？國家出手了」、「東西少擺一點，在整治」、「馬上要封號」，但多個主播似乎無視這些留言，沒有作出任何回應。

繼湖北後 廣州食肆推套餐控分量

央視新聞提到，食肆宴席是食物浪費的另一重災區。繼湖北多個城市日前倡議「N-1」點餐模式（即10人進餐只能點9份菜）後，其他省份也陸續響應。大洋網報道，廣州多家食肆稱已推行套餐，按常規用餐人數來定制餐品，還有部分食店表示將特別推出「半碗飯」供食客選擇，從源頭上減少浪費。天津、廣東、海南的餐飲行業協均推動「光盤行動」，對各自省市內餐飲企業發出拒絕餐飲浪費的倡議。

北京的餐廳也開始行動。日常以招徠遊客為主的北京烤鴨名店「全聚德」王府井分店工作人員對本報稱，支持中央有關節約食物的政策。

順德菜餐廳「峰味館」工作人員也表示，已知中央關於節約食物的精神，但餐館早已推出半份菜的菜單給食客選擇。位於朝陽醫院附近的沙縣小吃等食檔則表示，暫時未有出台半份菜品的菜單，但會根據後期官方的實際要求進行調整。

明報記者

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