京停航班巴士迎「最強降雨」 姍姍來遲 3000人疏散

商家紛做足防雨準備

北京11日發布多項與天氣有關的預警後，市排水集團啟動最高的特級響應，包括頤和園、天壇公園、北海公園等多個公園景區全部關閉。市防汛指揮部又倡議各單位實行彈性工作制、市民減少出行居家辦公。新華社報道，昨日北京大興國際機場全日計劃取消航班149架次。接到雷雨預警之後，北京首都國際機場提前調減了部分航班。105條山區巴士線路停駛；北京站、北京西站、北京南站、北京北站、清河站共組織應急處置隊伍1200多人備崗備勤，堆放防汛沙包3000多個，儲備防汛沙包13,000多個，準備各類防汛器材工具5000多件。

許多商家也做足準備工作，位於三里屯的多間名牌商店紛紛在門口都堆放了防水沙包。當地的物業管理部門為防止轄區水渠雨水倒灌，提前揭起蓋板，將抽水泵放在水渠內，另一端連接消防喉，直通街道雨水井。

不過，暴雨並未如期而至。雖然天氣陰沉，偶會有陣雨，但只是持續幾分鐘。許多網民也拿這事來調侃，稱四海龍王因為核酸檢測未能按時抵京；也有惡搞《紅樓夢》的，林黛玉、賈寶玉稱為林待雨、賈暴雨。你加一語，我添一言，頗為歡樂。「全北京都在等雨」也成為在網上最受關注的事件之一。

網民笑暴雨遲到 「等雨」上熱搜

直至晚上7時許，北京才迎來大暴雨；由於正值下班人流高峰，市民頗為狼狽。在密雲區，3358名村民緊急疏散。北京市氣象台表示，預計入夜北京有大雨到暴雨，局地大暴雨，並伴有雷電和9至10級短時大風。

四川暴雨釀至少6死

另外，四川與河北多個地區連日暴雨，其中四川雅安市至11日中午已造成6人死亡、5人失聯。四川省更將暴雨預警從藍色連升兩級至橙色，成為7年來發布的首個橙色暴雨預警。河北保定、承德、唐山、秦皇島等地也出現暴雨，部分城市的地道橋洞因積水而出現交通中斷。