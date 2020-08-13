台稱阿扎來訪成果豐 陸：抗疫最差部長

阿扎弔唁李登輝 昨結束訪問返美

阿扎昨晨前往台北賓館弔唁逝世的台灣前總統李登輝，並親自在留言牆上貼字條，稱李登輝留下的民主遺產，將會永遠推動美台關係前進。一行人隨後參訪口罩工廠，下午台灣外部長吳釗燮到阿扎下榻的酒店歡送訪問團離開。

台外交部發言人歐江安盛讚阿扎訪台達成多項實質成果，稱雙方就疫苗、治療藥物、未來檢測合作等事宜深入交換意見；阿扎見證台美簽署衛生合作備忘錄，與衛福部長陳時中簽署共同聲明，重申確認台美因應全球衛生挑戰及疫情相關合作。歐江安說，外交部由衷感謝美國政府及阿扎對台灣的強勁支持跟堅定友誼。

大陸的外交部發言人趙立堅回應阿扎訪台表示，中方堅決反對美台以任何藉口搞官方往來。又指出，世界各國抗疫最差非阿扎部長莫屬，面對美國嚴峻的疫情，不坐鎮抗疫前線，而是棄數百萬在病痛中掙扎的民眾於不顧，遠赴台灣「政治作秀」。國台辦發言人馬曉光昨天亦對阿扎訪台表示堅決反對，稱民進黨當局「以疫謀獨」，不過是鬧劇一場。國家衛健委發言人同日也表態稱，台灣問題是中國內政，不容外部勢力插手干涉。