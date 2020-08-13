路透：美考慮禁TikTok App商店上架

報道稱，一位熟悉相關文件的消息人士證實了這種說法。美國戰略與國際問題研究中心網絡安全專家James Lewis稱，「這會在美國殺死TikTok。」他又補充說，美國政府可能無法阻止美國人從外國網站下載TikTok。但尚不知微信是否將遭受相同待遇。

《華爾街》：TikTok違規蒐用戶資料15月

另據《華爾街日報》周二報道，經該報測試分析發現，TikTok曾違規蒐集用戶地址約15個月，直到去年11月母公司字節跳動受到華盛頓方面的審視才停止。這違反了Google操作系統的一項私隱保護原則。

報道指，當用戶首次在設備上打開TikTok時，App會將識別碼與該設備的其他數據綑綁發送給字節跳動。TikTok收集的識別碼通常用於廣告目的，也可以讓App在未讓用戶有退出選擇的情况下追蹤用戶。手機安全專家表示，TikTok通過一層額外加密來隱藏這一做法，並未向用戶披露。

白宮曾表示，擔心用戶數據可能落入中國政府手中，並被用於勒索或從事間諜活動。TikTok此前曾多次聲明不會與中國政府共享數據，且若被要求共享也不會提供。

(中美角力)