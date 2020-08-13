稱未來數月兩國關係關鍵 樂玉成：中美不能陷無線電靜默

「觀察者網」昨日刊出題為〈復活冷戰是時空錯亂之舉〉的樂玉成專訪。樂玉成在訪問中表示，中美對話不能中斷，就是再困難、再複雜的問題，也要拿到桌面上來談。他說，「我本人已做好隨時與美方同行對話的準備」。

稱中國不打第一槍 只「防守反制」

樂玉成說，中美抗疫合作應是當務之急，在經貿等務實領域及全球治理、地區熱點等問題上，雙方還有很多協調、合作空間。兩國有分歧是正常的，但要以理性和務實的態度處理分歧。「雙方問題已經夠多了，不能再做加法，而要想辦法做減法」。他強調，未來幾個月十分關鍵，「我們要保持定力，不被各種極端勢力所左右，牢牢把握兩國關係的正確方向，確保其不失控、不脫軌」。

他又強調，在涉及國家核心利益和尊嚴的問題上，中國如果退避三舍，對方就會要求退避百舍，以切香腸的方式步步緊逼，沒完沒了地損害中國國家主權和尊嚴。中國的原則很明確，「我們從不打第一槍，每一步都是後發制人，都是防守反制、絕地反擊」。他說，歷史上美國沒少對中國進行各種圍堵、制裁，但都挺過來了，而且道路愈走愈寬廣，前途愈來愈光明。

稱美制裁中港官員名單是「表揚名單」

對於美國上周宣布制裁11名中港官員，樂玉成表示，中方官員非但沒有因此被嚇倒，相反覺得上美國制裁名單很光榮。美國的制裁名單變成了一份「表揚名單」。

中國外交部、國防部、商務部、衛健委等多部門高級官員近期密集就中美關係發聲，包括國務委員兼外交部長王毅，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，國務委員兼國防部長魏鳳和等，呼籲中美管控分歧、加強合作、展開對話。

(中美角力)