中美代表最快本周視像連線 彭博：貿協檢討會 華擬提TikTok微信

綜合報道

彭博社引述消息人士稱，中美高層官員將最快在本周召開視像會議，但日期尚未最終確定。雙方除了商議農產品採購和匯率，中方還計劃討論美國總統特朗普近日針對TikTok和微信的禁令。早前《華爾街日報》也稱，中美會在8月15日前後，就首階段協議舉行會談，參加會談的包括兩國的經貿談判牽頭人、中國副總理劉鶴和美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）。

樂玉成批美針對TikTok「吃相難看」

中國外交部副部長樂玉成日前接受「觀察者網」訪問時稱，TikTok為求生存，近一年來一直與美方溝通，甚至不惜委曲求全，滿足美方提出的幾乎所有要求，但仍在劫難逃，即使被收購也要交大筆錢給美國政府，形容美方做法是「強盜的邏輯，明火執仗的搶劫」。他強調，「TikTok有什麼錯？它就是一個給美民眾提供休閒娛樂、才藝展示、交流分享的平台，跟國家安全毫不相干」。認為美國當局針對TikTok的做法，「吃相太難看」。

針對外界擔憂中美近期持續交惡而衝擊貿易，庫德洛（Larry Kudlow）周二在白宮記者會上稱協議「進展良好」，中國已大幅提高對美國商品的採購。而外交部發言人趙立堅昨天則未回應有關協議進展問題，僅稱中方在中美經貿問題上的立場是一貫的、明確的。

庫德洛：協議進展良好 中方增採購

對於中美首階段貿易協議，美中貿易全國委員會（USCBC）周二公布一項最新調查，路透社報道，調查顯示，同中國做生意的美國企業中，只有7%表示，第一階段協議帶來的裨益超過貿易戰產生的關稅成本。約36%的受訪者表示，成本超過裨益；其餘約56%的受訪者認為現在下結論還為時過早。不過，調查也指出，88%的受訪者對該貿易協議整體或某些方面持「正面」看法，這部分受訪者中有一半表示，這是因為協議「使雙邊關係更加穩定，降低了關稅進一步升級的可能性」。

彭博：至6月僅完成今年目標四分一

中美第一階段貿易協議於今年2月15日起生效，根據協議，中國承諾在2017年從美國進口商品和服務規模基礎上，在今明兩年內增加進口2000億美元，意味今年需採購至少1700億美元的美國商品和服務。而據彭博社報道，因新冠疫情造成全球經濟衰退，截至6月，中國僅完成今年採購目標的四分之一。

雙方在敲定第一階段協議後，原本稱將「很快」展開第二階段磋商，但目前已被擱置。美國總統特朗普上月初表示，中美關係因新冠疫情嚴重受損，暫不考慮開始第二階段談判。這意味美國在去年貿易戰期間對中國商品加徵的部分關稅仍將維持，包括對價值約1200億美元商品徵收7.5%關稅，對另外2500億美元商品徵收25%的關稅。

(中美角力)

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