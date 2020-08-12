被控受賄17.88億 華融前董事長賴小民認罪

新華社報道，天津市檢察院第二分院指控，2008年至2018年，賴小民利用擔任原中銀監辦公廳主任、中國華融資產管理公司黨委副書記、總裁、中國華融資產管理股份有限公司黨委書記、董事長、華融湘江銀行股份有限公司黨委書記等職務上的便利，為有關單位和個人謀取利益，或利用其職權、地位形成的便利條件，透過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，直接或透過他人索取、非法收受相關單位和個人給予的財物，共計折合17.88億餘元，其中1.04億餘元尚未完成收受。

檢方又指控賴小民在2009年底至2018年1月，利用職務便利，伙同他人非法佔有公共資金共計2513萬餘元。此外，賴小民在婚姻期間，還與他人長期以夫妻名義同居生活，並育有兩子。

與人同居育兩子 控重婚罪

58歲的賴小民是江西瑞金人，2018年4月宣告落馬，中紀委曾通報稱，賴小民擅權妄為、腐化墮落、道德敗壞、生活奢靡，甘於被「圍獵」，並在中共十八大後不收斂、不收手，且毫無顧忌、不知敬畏、變本加厲，政治問題與經濟問題相互交織。