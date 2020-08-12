習命立法遏餐飲浪費 專家：疫情洪災影響 或現糧食危機

新華社報道，習近平形容國內餐飲浪費現象「觸目驚心、令人痛心」。他強調要加強立法，強化監管，採取有效措施，建立長效機制，堅決制止餐飲浪費行為；同時，進一步加強宣傳教育，切實培養節約習慣，在全社會營造浪費可恥、節約為榮的氛圍。

報道稱，習近平一直高度重視糧食安全，自2013年起多次就餐飲浪費行為作出指示。此外，習近平上月下旬赴吉林考察期間也強調，要把保障糧食安全放在突出位置，毫不放鬆抓好糧食生產。2018年9月，習近平在視察有「中國糧倉」之稱的黑龍江北大荒時，又強調「中國人要把飯碗端在自己手裏」。

武漢推「N-1點餐」 10人點9人份

武漢餐飲業協會昨即響應習的號召，向武漢所有餐廳發出倡議，推行N-1點餐模式，即10人只能點9人的菜，不夠才加；針對兩三位客人進餐，餐廳推出半份菜和小份菜；同時要求所有餐廳為顧客提供「打包」服務，體現光碟行動。

上半年來，多個政府部門強調有能力保障「米袋子」安全。公開報道顯示，全國糧食連續5年穩定在1.3萬億斤以上，去年總產量13,277億斤，創歷史新高。國家統計局上月15日宣告今年全國夏糧豐收，總產量2856億斤，比去年增加24.2億斤，創歷史新高。海關總署數據則顯示，上半年國內重點農產品進口量增加，其中糧食進口價值共計1542.2億元，同比增長18.1%。

國際環境惡化 自給率需增至90%

中國問題專家胡星斗認為，習近平此時提出制止餐飲浪費，反映中國確實面臨糧食安全問題。他表示，一方面受疫情、洪水及多地蝗災等影響，國內下半年糧食生產仍面臨不確定性。中國的糧食自給率在80%左右，仍是全球最大糧食進口國，注定中國高度注重糧食安全。

胡星斗表示，現在國際環境日益惡化，中國可能面臨被海外斷糧。「中美貿易戰下，中國貿易順差大減，外匯隨之減少，還會有足夠美元購買糧食嗎？如果還有，人家是否還願意賣給你？」胡星斗說，即使轉用人民幣結算，或因中國經濟情况出現貶值，也不一定能被市場接受。「恐怕中國未來還是需要依靠自給自足，提高自給率到90%、95%。」

明報記者