蓬佩奧以「國家」稱台 阿扎指訪問符前例

【明報專訊】正在台灣訪問的美國衛生部長阿扎昨在台灣大學公共衛生學院發表公開演講時表示，他的訪台行符合美國長久以來的一中政策。美國國務卿蓬佩奧則以「國家」稱呼台灣。《人民日報》昨評論阿扎訪台是「疫情政治化的鬧劇」。
台大演講 讚台公共衛生實力
阿扎（Alex Azar）表示，他訪台完全符合美國官員訪台前例，美國支持台灣是民主、開放、透明的典範此一事實。阿扎又讚揚台灣領先全球的公共衛生實力，「尤其是台灣在境內及境外對抗新冠病毒的非凡成就」。他今天將弔唁上月逝世的台灣前總統李登輝，他認為李登輝是創造台灣現代民主的其中一位偉大人物。對於防治新冠病毒疫情，阿扎重提美國政客一貫的觀點，聲稱中國既未分享第一代分離病毒，也未告知新冠病毒可以快速人傳人，且有無症狀傳播現象，影響了美方的防疫政策。
蓬佩奧（Mike Pompeo）10日則在回應美媒Newsmax TV主持人提及中國對阿扎訪台「十分不滿」時，罕見兩次以「國家」形容台灣。蓬佩奧稱，他一直很意外為什麼當美國派衛生部長到另一個國家，會有任何人備感威脅，並稱「這樣似乎也太弱（seems pretty weak）」。
蓬佩奧還說，促使美方出動捍衛台灣，有一系列承諾與理解需遵循，對中國也做出過若干承諾，美國打算徹底履行美中在台灣議題上歷史理解的相關義務承諾。他強調，阿扎此行完全符合這些承諾，也遵循相關理解。
人民日報評論：疫情政治鬧劇
針對阿扎率團訪台，《人民日報》刊登署名「鍾聲」的評論，稱美國日前宣布退出世衛組織（WHO），明確拒絕為全球公共衛生事業盡責擔當，現在又派官員到台灣討論疫情，「無非是上演又一幕將疫情政治化的鬧劇」。評論並稱，任何否定、挑戰「一個中國」原則的企圖，都將以失敗告終。