蓬佩奧以「國家」稱台 阿扎指訪問符前例

台大演講 讚台公共衛生實力

阿扎（Alex Azar）表示，他訪台完全符合美國官員訪台前例，美國支持台灣是民主、開放、透明的典範此一事實。阿扎又讚揚台灣領先全球的公共衛生實力，「尤其是台灣在境內及境外對抗新冠病毒的非凡成就」。他今天將弔唁上月逝世的台灣前總統李登輝，他認為李登輝是創造台灣現代民主的其中一位偉大人物。對於防治新冠病毒疫情，阿扎重提美國政客一貫的觀點，聲稱中國既未分享第一代分離病毒，也未告知新冠病毒可以快速人傳人，且有無症狀傳播現象，影響了美方的防疫政策。

蓬佩奧（Mike Pompeo）10日則在回應美媒Newsmax TV主持人提及中國對阿扎訪台「十分不滿」時，罕見兩次以「國家」形容台灣。蓬佩奧稱，他一直很意外為什麼當美國派衛生部長到另一個國家，會有任何人備感威脅，並稱「這樣似乎也太弱（seems pretty weak）」。

蓬佩奧還說，促使美方出動捍衛台灣，有一系列承諾與理解需遵循，對中國也做出過若干承諾，美國打算徹底履行美中在台灣議題上歷史理解的相關義務承諾。他強調，阿扎此行完全符合這些承諾，也遵循相關理解。

人民日報評論：疫情政治鬧劇

針對阿扎率團訪台，《人民日報》刊登署名「鍾聲」的評論，稱美國日前宣布退出世衛組織（WHO），明確拒絕為全球公共衛生事業盡責擔當，現在又派官員到台灣討論疫情，「無非是上演又一幕將疫情政治化的鬧劇」。評論並稱，任何否定、挑戰「一個中國」原則的企圖，都將以失敗告終。