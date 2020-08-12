美媒參訪 武漢病毒所長：被當代罪羊

美指NBC沒追問事實 中方反駁

NBC前日報道，上周五（7日）NBC成為第一個獲准進入武漢病毒所的外國新聞機構，參訪了5個多小時，其間曾到訪P4實驗室， 並與調查病毒源頭的高級科學家會面。報道引述王延軼說，她和其他人員都感到被不公正針對，敦促政治不要影響對於新冠病毒的溯源調查。「不幸的是，我們被當作這種病毒起源的替罪羊。」王延軼重申，去年12月30日才首次收到新型冠狀病毒的樣本，之前從未接觸過，病毒不可能由病毒所泄漏。又稱該所研究員都沒有感染新冠病毒。

世衛目前正為新冠病毒溯源調查。央視昨報道，世衛10日召開新冠肺炎例行發布會，該組織衛生緊急項目負責人瑞安（Michael Ryan）表示，以他和世衛組織超過25年的經驗來看，「零號病人」不一定出自武漢。

對於NBC訪問武漢病毒所，美國國務院發言人奧特加斯（Morgan Ortagus）10日在Twitter稱，他們只是機械重複中方宣傳，沒有追問事實。外交部發言人趙立堅昨回應稱，美方個別人的表態，並不令人意外。「在他們眼裏，只要能攻擊抹黑中國，謊言即事實」。

另美國商業頻道（CNBC）10日報道，在當天的白宮疫情簡報會上，美國總統特朗普表示，「我們必須停止將這種病毒政治化」，接着將矛頭指向中國。他在談到因疫情延長禁止驅逐租戶的政策時，借題發揮，稱「這不是他們（租客）的錯。病毒來自中國。這是中國的錯」。

（抗疫新階段）