珠海恢復澳門自由行 下月擴至全國 持7日內檢測證明 澳人北上免隔離

澳門新冠疫情受控，持續約130日未有本地感染個案。國家移民管理局昨日下午發布通知，宣布自今日起，珠海市公安機關出入境管理部門恢復辦理珠海市居民（含居住證持有人，下同）赴澳門旅遊簽注。如無特殊情况，8月26日起廣東省恢復辦理簽注，全國於9月23日起恢復辦理簽注。

出現本地個案即暫停

據澳門政府官網，此前一天，澳門社會文化司司長歐陽瑜在記者會上透露收到國務院批示，她介紹，內地旅客入境澳門可選擇海、陸、空的方式，並須出示核酸檢測報告；珠海及廣東省內的居民的核酸結果會在「粵康碼」上顯示，內地其他省市的市民則須出示核酸檢測的紙本報告。

澳門居民回廣東上月中起豁免隔離，今日亦擴大至各省。歐陽愉稱，從12日零時開始，從澳門進入內地的市民，若14日內無外國或境外地區旅居史，且持7日內有效核酸檢測陰性證明，從澳門進入內地各省市，可豁免14天醫學隔離。若到廣東省以外地區，需要向澳門衞生局申請核酸檢測的紙本報告，以便向當地海關或酒店等機構出示。

歐陽愉強調，新措施設有「熔斷機制」，當疫情出現反彈，風險等級調整為中高級別時，會恢復入境人士集中醫學觀察14天的措施。澳門衛生局長李展潤補充，根據全國機制，當地區出現1宗本地個案，即可列為中風險，若超過10宗個案則列為高風險地區。

橫琴新口岸下周二啟用

此外，澳門政府昨日表示，經粵澳兩地政府協商，橫琴新口岸將於下周二（18日）下午3時正式啟用。新口岸啟用後，橫琴口岸日通關能力有望從當前的約2.5萬人次提高到超過22萬人次。澳門旅遊局公共關係處處長劉鳳池表示，澳門經濟需要旅客推動，將爭取逐步擴大自由行的範圍，並需視乎內地居民來澳的意欲。

據澳門博監局公布，澳門6月博彩收入僅7.16億澳門元，按年大跌97%。上半年，澳門博彩收入按年大跌77.4%，1月份疫情爆發前，單月收入是其後5個月合共收入的一倍。

內地和澳門通關新措施暫不包括疫情中高風險地區，如近日的遼寧大連、新疆烏魯木齊等。根據國家衛健委昨日通報，10日內地新增確診病例44宗，其中13宗本土病例均來自烏魯木齊。31宗境外輸入病例中，有3宗來自廣東。

綜合報道

（抗疫新階段）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676