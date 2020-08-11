國家監委首次向人大常委會報告工作

中新社報道，國家監委專項工作報告披露，2014年至2020年6月，共從120多個國家和地區追回外逃人員7831人，包括中共黨員和國家工作人員2075人、「紅通（紅色通報，國際刑警組織所發出的最高級別通緝令）人員」348人、「百名紅通人員（100名被列進紅色通緝令者）」60人，追回贓款196.54億元人民幣，有效削減外逃人員數目。

6年追回逃犯7831人贓款196億

另據中央紀委國家監委網站消息，監委向人大常委會報告專項工作，是貫徹落實憲法和監察法的必然要求。國家監委把推進專項工作報告準備工作的過程，作為接受全國人大及其常委會監督的過程。根據中央決策部署，國家監委在向全國人大常委會報告專項工作後，將自上而下推進地方監委向本級人大常委會報告專項工作。

2018年3月，十三屆全國人大一次會議通過的憲法修正案在第三章「國家機構」中新增了「監察委員會」一節，確立了監察委員會作為國家機構的法律地位，為其依法行使職權、開展工作提供了憲法依據。