滬入境航班連現輸入病例 熔斷機制啟動

增18宗 均為阿聯酋工作回國者

據上海衛健委消息，9日新增的18宗境外輸入病例，均為在阿聯酋工作的中國籍人士。其中3宗病例8月5日乘同一航班自阿聯酋出發，8月6日抵達上海浦東國際機場，入境隔離期間出現症狀。其餘確診者是在8月7日乘坐同一航班自阿聯酋經斯里蘭卡轉機後於當日抵達上海，並於入境隔離期間發病。目前，民航部門已對上述航班啟動熔斷機制。

內地自今年6月8日起，民航部門以入境航班落地後旅客核酸檢測結果為依據，對航班實施熔斷或獎勵措施。具體為同一航空公司同一航線航班，入境後核酸檢測結果呈陽性的旅客人數若達5個，暫停該公司該航線運行1周；達到10個，暫停該公司該航線運行4周。

「熔斷」的航班量不得調整用於其他航線。「熔斷」期結束後，航空公司方可恢復每周1班航班計劃。而對於同一航空公司同一航線航班，入境後核酸檢測結果為陽性的旅客人數連續3周為零，可在航線經營許可規定的航班量範圍內增加每周1班，最多可達每周2班。