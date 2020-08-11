為達退耕指標 「形式主義」剷田2萬畝

林草局：農戶未簽合同違法播種

新華社報道，7月以來，陳巴爾虎旗剷毁2萬多畝即將成熟的麥子、油菜，大片麥田、油菜田被剷出一道道黑綠相間的「斑馬線」，據估算，被毀莊稼已造成數百萬斤麥子、油菜籽損毀。對此，陳巴爾虎旗林業和草原局回應稱，「種植戶在未簽訂合同情況下，強行種植，林場工作人員進行現場制止，種植戶依然進行播種，屬於違法行為。」

據官方介紹，從春耕前的3月25日起，陳巴爾虎旗多次下達停止和禁止種植的通知。陳巴爾虎旗一名幹部說，上級催促8月31日前完成退耕還林，只能搶時間完成任務。不過有種植戶則表示，過往退耕還林政府會給予補償，但今年春耕時沒有明確補償方案，農民為不減收便先種上莊稼。

農民：春耕無明確補償方案

為不減收先種莊稼

毁壞莊稼事件發生後，地方基層一些幹部認為，應該向上級如實報告實際情况，申請待收完糧食再種樹，這樣既可以完成工作任務，又不白白損毀農作物。目前，陳巴爾虎旗已暫停剷毁莊稼。

呼倫貝爾市2019年末成為內蒙古退耕還林還草3個試點之一，自治區給呼倫貝爾市下達指標20萬畝，其中陳巴爾虎旗獲指標5萬多畝。截至6月，其他兩地已完成全年主要任務，而呼倫貝爾僅完成一小部分，在內蒙古相關部門督查中受到批評。