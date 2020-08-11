截斷鼠疫人傳人 內蒙求診須用健康碼 包頭市疾控部門驗收24疫區

中新社報道，本月2日淩晨，包頭市達茂旗石寶鎮溫都不令村委蘇吉新村發生1名急死病人。後經專家組會診，判斷死者死於腸型鼠疫；6日，巴彥淖爾市烏拉特前旗沙德格蘇木畢克梯嘎查（行政村），一患者因多臟器衰竭搶救無效死亡，經專家組會診，判斷死者死於腺鼠疫。

鑑於接連兩宗致人死亡的鼠疫，包頭市和巴彥卓爾市衛健委先後發布鼠疫疫情Ⅲ級預警。並對病人生前所在地進行封鎖隔離，劃定大小隔離圈，實行24小時警戒。對所有密切接觸者和相關村民進行集中隔離醫學觀察、所有參加疫區處置的工作人員全部進行預防性用藥，對羊倌等野外暴露人員開展健康監測，對隔離圈內，死者居所、密切接觸者居所及周邊農戶居住場所進行嚴格全面消菌殺毒。

築「三道防線」阻疫情擴散

除上述爆發疫情的地區外，內蒙古亦部署各地通過築牢「三道防線」，嚴防鼠疫疫情擴散蔓延。包括為阻斷鼠傳人，組織旅遊景點、軍事區域、工礦企業等重點單位對本單位周邊200米範圍內進行滅鼠，由林草、農牧等部門對200米至5公里範圍內進行滅鼠。為阻斷人傳人，加強患者發現報告與診療管理，實行嚴格的預檢分診和發熱門診管理，就診患者需使用鼠疫防控健康碼掃碼就醫；為阻斷疫情的遠距離傳播，各地協同加強與毗鄰地區和有關部門疫情資訊的通報工作，在機場、火車站、客運站、旅遊集散地等重要交通乘降點設置明顯的提示、警示標牌和海報，加強鼠疫防控宣傳教育。

昨日，內蒙古包頭市達茂旗政府稱，該旗24個疫區已完成處置並通過包頭市疾控部門驗收。該旗自去年5月發生鼠疫疫情以來，累計劃定疫區27個、總面積91平方公里，涉及10個嘎查。

另據內蒙古綜合疾病預防控制中心主任王文瑞介紹，自治區政府先後下撥9766萬元（人民幣，下同）鼠疫防控專項經費，並從國債項目中拿出1.695億元，用於提升實驗室檢測能力和完善基礎設施建設，推廣普及核酸快速檢測技術等工作。