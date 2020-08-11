崔天凱論中美關係：今日抉擇塑造世界未來

稱不能學美「執迷全球霸權」

中新社報道，崔天凱8月4日應邀出席2020年阿斯彭安全論壇，就中美關係有關問題與阿斯彭戰略小組執行主任尼古拉斯·伯恩斯等在線對話，並回答觀眾提問。崔天凱表示，當前中美關係處於非常關鍵的時刻。某種意義上，可以說是近半個世紀前基辛格博士訪華以來前所未有的；「我們今天正在進行的抉擇，不僅將真正決定兩個大國之間的關係，也將塑造世界的未來。因此，必須基於中美兩國人民和世界的長遠利益作出正確抉擇」。

在談及中美關係歷史時，崔說，「坦率講，過去幾十年，我們從美國學到了很多東西。有些東西我們沒有學，也有些東西我們永遠不能向美國學，比如執迷於全球霸權。」崔天凱表示，中美是兩個不同的國家，但必須合作。面臨許多共同的全球性挑戰，任何國家都無法真正單獨應對。「這是我們必須作出的抉擇，應當合作而不是對抗。」

崔天凱回答有關中美接觸政策的提問時稱，兩國開展全面接觸的需要顯而易見，包括在貿易、金融、環境、安全以及國際和地區熱點等所有問題上。中美確實有共同的利益和責任。他認為，中美也必須增進相互尊重，並設法相互妥協。如果有這個基礎，兩國在許多問題上開展合作的潛能和機會就顯而易見。

（綜合報道）