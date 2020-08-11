蔡英文謝美方支持台灣國際參與

蔡英文在總統府接見阿扎，國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、衛生福利部長陳時中陪同；與會人員全程戴着口罩且拱手代替握手，阿扎以「總統閣下」稱呼蔡英文。

阿扎致辭誤念「President Xi」

蔡英文致辭時，稱阿扎來訪是台美防疫合作的重要一大步。她稱，相信透過這次訪問團的實地走訪，可以更清楚的了解台灣是如何處理疫情，台美雙方也能夠就關注的議題當面交換意見，共同研擬未來合作的方向。

阿扎致辭提到，他很榮幸能夠來台，傳達特朗普總統對台灣的強力友誼和支持。他稱，在特朗普的帶領之下，美國已透過各種有形的方式，肯定台灣民主成就。

據中評社報道，阿扎致辭第一句的「President Tsai」（蔡總統）疑似口誤讀為「President Xi」（習總統），引發國民黨質疑，呼籲政府應嚴正向美方抗議。台總統府發言人張惇涵表示，經確認，這純粹只是拼音與發音上的問題，阿扎稱呼蔡總統是毫無疑義。