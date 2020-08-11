美台首簽醫衛合作備忘錄 交往升格 外交部促停止提升美台實質關係

台指揮中心煞費苦心防疫迎賓

阿扎昨日下午抵達台灣中央流行疫情指揮中心展開交流活動，並出席台美簽醫衛合作瞭解備忘錄，與衛生福利部長陳時中共同擔任見證人。為因應阿扎到訪，指揮中心在防疫上煞費苦心，除了控管電梯，美國官員上下搭乘專用電梯，不會與台灣官員、疾管署員工共乘，還有專屬樓層的廁所，電梯和廁所使用後均會全面消毒。

台灣衛福部國合組技監劉麗玲表示，有別過去，這次首度提升到「部對部」（部級對部級）層級，是台美斷交後首次簽署的醫衛合作正式文件，等同在台美的醫衛領域搭起一座合作橋梁，進行「部對部」的聯繫。象徵台美關係一大進展。至於簽署後雙方將有哪些具體合作，她說，將優先聚焦數碼健康、疫苗研發、傳染病防治等3大領域，但因適逢新冠病毒疫情，在防疫優先前提下，相關合作時程可能稍做延後。

阿扎：退出世衛後尋多邊合作

阿扎在回應媒體提問時表示，總統特朗普日前宣布退出世衛，是因美國對世衛沒有意願也沒有能力進行改革，感到非常挫折。他強調美國目前仍是世衛成員，因世衛有其多邊機制，退出需要一點時間，待往後正式離開後，將與其他國家進行雙邊或多邊方式合作，繼續透過全球衛生安全倡議等議程，為全球公衛努力，也會與台灣討論參與意願。

阿扎並稱，4年前世衛組織移除了台灣在世衛觀察員的地位，這樣的舉動剝奪了全世界的公衛社群，讓全世界無法見識台灣的公衛專才與世界級的基礎建設。在特朗普指示下，與國務卿蓬佩奧每年都協助台灣回復世衛的地位。

傳兩地研建新組織取代世衛

台稱交流未涉及

日本《產經新聞》9日曾引述民進黨相關人士透露，阿扎將與台灣官員就成立新國際組織以取代世衛的可能性，交換意見。該人士還稱，由中國的影響，世衛組織已無法信任，應召集想法類似的國家建立新組織。在這方面，美國希望當「帶頭人」。 不過台灣總統府當日深夜回應稱報道屬傳聞，此次訪問交流未涉及成立新的國際組織事宜。

針對美國衛生部長阿扎訪台，中國外交部發言人趙立堅昨日表示，中方已就此向美方提出嚴正交涉，並敦促美方停止提升美台實質關係，以免嚴重傷害台海和平穩定。趙立堅強調，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感問題。一個中國原則是中美關係的政治基礎。美方所作所為嚴重違背其在台灣問題上所作的承諾。

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