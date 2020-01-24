莞搗網上交友詐騙集團 拘500男「女神」 噓寒問暖曖昧索財　

《廣州日報》報道，今年28歲的單身青年小李，微信收到添加好友提示，對方名字和自己多年未見的女同學同名。小李雖認為不太可能是同一個人，但仍通過了好友申請。小李表示，接下來幾天，該「女同學」每天都與他聊天，溫柔體貼，噓寒問暖。漸漸地，小李認為找到了心中的「女神」。

每日聊天培養感情

此時，「女同學」以在醫院看病，微信沒錢支付為由索要200元。小李很快轉帳過去。此後「女同學」借錢理由愈來愈多，在損失逾千元後，小李懷疑遇到網絡詐騙，隨即報警。

東莞市塘廈警方發現，全市多個鎮街都有類似個案。經過調查，警方發現一個以「蔣斯雨」為首的集團，組織成員以交友方式詐騙，主要盤踞在東莞、廣州、惠州三地，涉案金額巨大，有人被騙去近10萬元。

經近一個月偵查，東莞市公安局近日組織塘廈、樟木頭、清溪等18個分局共1400多名警察展開「交友詐騙專案」集中收網行動。行動中共搗毁詐騙基地92個，拘捕516名疑犯，現場繳獲涉案汽車、手機、銀行卡、電腦等作案工具，現金約10萬元。

單次詐騙額低 受害人寧沉默

警方稱，這個以「女神」作為誘餌的交友詐騙集團最初是傳銷集團，詐騙對象基本以親朋好友為主。警方表示，隨着傳銷騙錢愈來愈難，決定「轉型升級」做網絡詐騙。

同學朋友、婚戀或交友網站，一切可利用的人都成了該集團培養目標。等雙方感情升溫，普通聊天就會變得曖昧，緊接着以各種理由要錢。由於每次詐騙多數是一千幾百甚至只要一兩百，數額不大及受害人不願被別人知道自己被騙，多選擇沉默。

每基地一女「軍師」教路

該集團成員每天都會寫總結，內容包括詐騙的成功經驗以及大量的詐騙話術等。同時，他們發現網上找美女照片假扮「女神」很難得手，於是在每個基地配備一名女性成員，協助迷惑詐騙對象。