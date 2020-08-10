公安部長調研整頓：決不允許對黨不忠

各地自上月開展教育整頓

中新社報道，趙克志在調研中要求，要始終把堅持問題導向貫穿教育整頓全過程，堅決查處對黨不忠誠不老實以及人身依附、「小圈子」的人，堅決防止和糾正一切偏離「兩個維護」的錯誤言行，要緊盯執法管理領域濫用職權和貪污腐敗問題，嚴肅整治不收手不收斂和以權謀私、徇私枉法，充當黑惡勢力、黃賭毒違法犯罪「保護傘」等行為，嚴肅整治執法不公、執法不嚴，有案不立、壓案不查，辦人情案、關係案、金錢案等問題。要高度重視、切實解決插手干預經濟糾紛和趨利性執法問題，嚴格落實防止干預司法「三個規定」和公安機關異地辦案協作禁止性規定。

全國公安機關「堅持政治建警全面從嚴治警」教育整頓動員部署會議在上月9日召開，各地警方隨後展開教育整頓。上月底，吉林公安廳常務副廳長賀電因為發表《平安經》引發爭議，賀電隨後被免職；據黑龍江紀委監委網站昨日消息，佳木斯市公安局原副局長劉岳森涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀律審查和監察調查。