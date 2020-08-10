TikTok反擊禁令 最快周二起訴華府

NPR引述一名參與上述訴訟的人稱，訴訟將提交給美國業務總部所在地加州南區聯邦地區法院，主張特朗普簽署的行政命令違憲，因為沒有給TikTok回應的機會；同時將指控其在行政命令中所援引的「國家安全理由」毫無根據。

法律團隊：未讓TikTok解釋

TikTok法律團隊人員認為，美國政府的做法違反正當程序，在發布行政命令之前，並沒有以任何形式告知TikTok，讓其就政府聲稱的不當行為提供證據或作解釋，也沒有告知即將採取執法行動。

白宮拒絕就訴訟置評，發言人迪爾（Judd Deere）僅重申，政府致力於保護美國民眾免受所有針對「網絡、關鍵基礎設施、公共衛生與安全，以及經濟和國家安全」的威脅。

CIA：沒證據中國獲取用戶數據

《紐約時報》7日報道，CIA近期一項提交給白宮的評估認為，儘管中國情報部門「很有可能」通過TikTok獲取用戶信息，但沒有證據顯示他們已經這樣做。美國移動設備安全研究公司「Lookout」的安全情報研究主管赫貝森（Christoph Hebeisen）也表示，中國政府似乎無權獲得TikTok美國用戶的數據。

報道稱，細讀特朗普針對TikTok的禁令可以發現，文字內容都是用「將來時態」和「可能」等字眼，顯示目前為止所謂TikTok造成的大部分風險都只是在理論層面。