美日訪台團免隔離 陳時中：我會負責

阿扎團隊提供登機前3天檢測報告

綜合台媒報道，台當局此前基於「外交重要人士，停留時間短」等原因，允許阿扎（Alex Azar）團隊只需提供登機前3天的病毒核酸檢測陰性報告，抵達機場後再進行採檢，但無需隔離。而日本團隊由於是乘坐專機當日往返，只需提供登機前一至二天檢測報告，在機場毋須再採檢。

台衛福部長陳時中日前強調美代表團會「團進團出」、住檢疫酒店、出席活動時會嚴守防疫距離、全程高規格防疫，並聲言「如有人因此被感染，我會負責」，但不少網民並不買帳。台灣淡江大學全球發展學院院長包正豪8日在facebook質疑陳如何負責，「不要說引咎辭職，那個是基本款」，有網民則稱陳「一條命不夠賠」。台灣作家朱學恒表示，對普通民眾而言，目前最好兩周之內都不要去阿扎所到之處，包括餐廳、路過的工廠，另外在9日過後亦不要前往森喜朗去的李登輝靈堂。

中通社報道，國民黨前主席洪秀柱昨亦在fb質疑阿扎毋須隔離的目的，稱雖不知台美雙方會如何處理疫情管控問題，但希望美國不要為了選舉，將台灣的安全與台海穩定當作「可割可棄」的祭品。