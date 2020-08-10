美日訪台團免隔離 陳時中：我會負責

【明報專訊】美國衛生部長阿扎率領的訪台團和日本前首相森喜朗追悼李登輝弔唁團昨天（9日）同日抵達台灣，均破例免除14天隔離，引台灣社會擔憂成「防疫漏洞」。
阿扎團隊提供登機前3天檢測報告
綜合台媒報道，台當局此前基於「外交重要人士，停留時間短」等原因，允許阿扎（Alex Azar）團隊只需提供登機前3天的病毒核酸檢測陰性報告，抵達機場後再進行採檢，但無需隔離。而日本團隊由於是乘坐專機當日往返，只需提供登機前一至二天檢測報告，在機場毋須再採檢。
台衛福部長陳時中日前強調美代表團會「團進團出」、住檢疫酒店、出席活動時會嚴守防疫距離、全程高規格防疫，並聲言「如有人因此被感染，我會負責」，但不少網民並不買帳。台灣淡江大學全球發展學院院長包正豪8日在facebook質疑陳如何負責，「不要說引咎辭職，那個是基本款」，有網民則稱陳「一條命不夠賠」。台灣作家朱學恒表示，對普通民眾而言，目前最好兩周之內都不要去阿扎所到之處，包括餐廳、路過的工廠，另外在9日過後亦不要前往森喜朗去的李登輝靈堂。
中通社報道，國民黨前主席洪秀柱昨亦在fb質疑阿扎毋須隔離的目的，稱雖不知台美雙方會如何處理疫情管控問題，但希望美國不要為了選舉，將台灣的安全與台海穩定當作「可割可棄」的祭品。