美衛生部長抵台 簽醫療合作備忘 今早將見蔡英文 自1979年來層級最高

中央社報道，阿扎率領的美方代表團昨天下午近5時乘美國空軍行政專機降落台北松山機場，同行的包括美國在台協會（AIT）主席莫健（James F. Moriarty）、美國疾管中心首席醫療官沃爾夫（Mitchell Wolfe）、衛生部幕僚長哈里森（Brian Harrison）等政府官員。

台方外交部次長田中光、AIT台北辦事處長酈英傑（William Brent Christensen），以及早前先行到台的美國衛生部官員等人在停機坪迎接。阿扎向他們拱手致意，稍作寒暄，其後前往機場指定檢疫地點。

發言人：出入戴口罩 減接觸民眾可能

美國衛生部發言人表示，阿扎此行是要「傳達美方肯定台灣防治新冠肺炎的成就」，將會見蔡英文及多名官員。訪問團所有成員在台灣出入公共場所一律會戴口罩，將接觸民眾的可能性減至最低。阿扎如因公開致辭時需脫口罩，將與周圍的人保持社交距離。阿扎在新聞稿中表示，期待傳達總統特朗普對台灣在全球衛生領域展現領導能力的支持，以及「自由民主社會是保障並促進全民健康的最佳模式」。

備忘錄內容於簽署後正式宣布

阿扎一行今天上午將會見蔡英文，下午前往衛福部疾病管制署，與部長陳時中共同見證「AIT-TECRO衛生合作備忘錄」簽署儀式。陳時中昨在記者會上稱，合作備忘錄的內容將於簽署後正式宣布，並透露其中包括醫療、衛生方面的合作及物資交流等討論。

明天（11日）的行程或將包括拜訪中央流行疫情指揮中心、台灣「口罩國家隊」，並向台灣公共衛生研究生及美國疾管中心學友發表演說。後天則計劃弔唁台灣前總統李登輝，同日離台。中央社報道，明後天的行程有待AIT確認。

外交部：嚴正交涉 國台辦：外部勢力干涉

中國外交部上周三（5日）針對阿扎計劃訪台的消息表示，中方堅決反對美台官方往來，已向美方提出嚴正交涉。國台辦亦強調，台灣問題是中國內政，不允許外部勢力插手干涉。

除美方訪問團，由日本前首相森喜朗率領的李登輝弔唁團亦先於昨天下午抵台。蔡英文昨日下午4時在總統府接見森喜朗一行人等，對日方的心意表示感謝。森喜朗致辭時表示，眾所周知李登輝非常注重台日關係，卸任總統後仍致力促進台日友好。他並提及疫情稱，希望台日在疫情資訊分享、疫情藥品的研發與專家交流項目等能有更多合作空間。結束總統府拜會後，森喜朗赴台北賓館追悼李登輝，昨晚6時30分即搭乘專機返回日本。

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