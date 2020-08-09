駐京周記：老字號中藥咖啡路

與同仁堂傳統藥店的經營方式不同，其旗下位於朝陽區雙井附近「知嘛健康」門店買的是枸杞拿鐵、羅漢果美式、肉桂卡布奇諾、西洋參紅酒歐包……這些奇怪的搭配組合，迅速使這家開門沒幾天的店舖成為網紅，來此「嘗鮮」的人座無虛席。對此，知嘛健康業務負責人俞睿璿對內地媒體說，知嘛健康重構了品牌定位、產品設計及供應鏈，是集合了茶飲、餐飲、零售、診療等的多功能新零售門店。

俞睿璿表示，中藥咖啡西點僅僅是吸引客流的一種方式，最終「目標是成為亞健康慢病領域的數據公司」。未來會整合同仁堂所有店舖客人或駐診醫師病人的數據，即時追蹤，提供個性化的最好保健方案，實現「精準健康」的目標。

年輕人慕名打卡

歷代同仁堂都恪守「炮製雖繁必不敢省人工，品味雖貴必不敢減物力」的古訓，其出品也享譽海內外。但近年經營乏善足陳，新華社早前報道同仁堂最新業績時稱，同仁堂打斷了它保持12年的業績增長紀錄，持續上行的故事宣告暫停。顯然，這間經歷了300多年風雨的老字號，又走到了一個十字路口。在《藥品管理法》修訂、醫保目錄調整等多項政策落地施行後，醫藥行業也加速調整之時，知嘛健康似乎就成為同仁堂各種轉變的動作之一。

值得注意的是，光顧知嘛健康的絕大多數年輕人，他們慕名打卡品嘗一下舖中的咖啡和糕點，卻對舖中提供的健康理療或養生方式無動於中。在年輕族群普遍對中醫藥不甚推崇的背景下，在新鮮感過後，這種經營方式能否走出一條「獨特」的路，還需要時間去印證，但願不會最終落入靠加盟擴張的窠臼。

明報記者 鄭海龍