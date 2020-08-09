疑連日暴雨影響 西安明代秦王府城牆倒塌

澎湃新聞網和微信公號「陝西都市快報」報道，昨日上午9時半左右，古城牆倒塌，現場短片顯示，當時一輛巴士恰巧開過，附近目擊市民尖叫，另有樹木和石塊砸中私家車。西安近日連續降雨，可能是造成倒塌的原因。

2003年列省文物保護單位

中新社報道，倒塌發生後，現場可見從牆身上倒塌的泥石、磚塊等已將道路覆蓋，並壓倒路邊的樹木，當局在周邊設置安全警戒線，交警到場實行交通管制，挖掘機與消防員則在清理泥石。現場一名司機表示，倒塌發生時，他正路過此處，雖然當時他向左猛轉軚盤，但依然未能完全躲避落下的泥石與磚塊，車身受損嚴重。

事發地點為西安明代藩王的府邸，也稱秦王府，是朱元璋在洪武三年、即1374年指令西安府長興侯耿炳文和指揮使史濮英修建，位於現陝西省政府及新城廣場。秦王府呈南北長方形，南北671米，東西408米，周長2158米。現存的城牆遺蹟中，南面保存相對最好；東面城牆緊鄰皇城東路，有兩段保存較完整夯土牆；北門城牆隱藏在居民小區和陝西省政府辦公樓之間；西面城牆夯土基本不存，但內側砌磚保存較完整。

明秦王府城牆遺址屬於明秦王城一部分，城牆為內夯築，外築磚，2003年被列入陝西省文物保護單位。西安市新城區文化和旅遊體育局事後表示，倒塌的部分是2009年實施的秦王府城牆遺址修復保護砌體。

專家到場勘察 稱可修復

上游新聞網報道，當地相關部門事後立即趕到現場緊急勘察，專家表示，目前研判文物本體未受到破壞，文物部門正在落實搶險保護措施。當局已成立工作專班，處理相關事宜。陝西省社科院的王曉勇表示，受損城牆與外界所知的西安城區明城牆屬於同時期修建的城牆，但前者在明朝級別較高，屬於宮城牆，而後者則為軍事設施。從受損情况來看，只要原土保存好，之後再用古代打夯技術，便可將倒塌部分恢復。