一周兩人染鼠疫亡 內蒙啟三級預警

密切接觸者隔離 居住地全面消毒

中新社報道，6日上午，烏拉特前旗接到包頭市昆都侖區衛健委通報，稱烏拉特前旗一名患者撥打包頭市120急救電話到包頭醫學院第一附屬醫院就醫。但延至7日凌晨，患者因多臟器衰竭，搶救無效死亡，經內蒙古自治區、包頭市兩級專家組會診判定患者為腺鼠疫。目前，烏拉特前旗對7名密切接觸者已按要求集中隔離醫學觀察，並給予預防藥及鼠疫核酸PCR檢測，目前無發熱等異常情况，鼠疫核酸PCR檢測結果均為陰性。

事後當局即啟動鼠疫疫情Ⅲ級預警，並封鎖隔離死者居住地，劃定大小隔離圈，全面展開流行病學調查，加強隔離者健康監測；對死者住所及周邊農牧戶居住場所全面消毒，並在死者居住地及周邊滅蚤滅鼠、清潔。

8月6日，包頭市衛生健康委報告，達茂旗石寶鎮溫都不令村發現一宗死亡病例，經會診判定患者為腸型鼠疫，死亡原因為循環系統衰竭。

民眾報告疫情有獎金

另據「掌上烏拉特中旗」微信公號消息，從昨起至今年12月31日，設立防控線索報告獎勵計劃。醫療機構、醫生或民眾，發現發熱病人、急死病人和來自鼠疫疫區的疑似鼠疫病人，接觸過自斃鼠及患病野兔、旱獺、狐狸等野生動物，並伴有咽痛、發熱、淋巴結腫大等症狀者，及時報告並經核實確診的，阻止疫情擴散，醫療機構獎20萬，首診醫生獎5萬，民眾也可獎1萬元。