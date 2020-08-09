鍾山：聰明外商不會放棄中國市場

鍾山日前接受新華社訪問時稱，在疫情衝擊下，全球跨國投資大幅萎縮，一些國家鼓勵產業回流，國際引資競爭加劇，中國產業向外轉移壓力加大，利用外資困難增多。但上半年仍有不少外資企業持續擴大在華投資，投資額達1億美元（約7.8億港元）以上的外資大項目有320個。

鍾山預計，下半年中國外貿面臨的形勢更加複雜嚴峻，世界經濟下滑對需求的影響將進一步顯現，外貿企業生存壓力仍然很大。他表示，商務部將推動落實出口退稅、外貿信貸、出口信保、出口轉內銷等系列穩企紓困政策，讓政策惠及更多外貿企業。

證監：從未阻企業審計文件交美

此外，美國財政部及證券交易委員會上周四向政府提議，在2022年1月前將不符合美國審計的在美上市中企摘牌。中國證監會有關負責人昨表示，中方認同應加強上市公司信息披露監管，以及通過加強跨境合作加以落實，又表示雙方一直保持溝通和互動。

負責人稱，中方監管部門上周二（4日）根據美方最新需求和想法向美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）發送了更新方案建議。對於PCAOB表示長期無法取得中國審計公司的審計報告，其表示中方從未禁止或阻止相關會計師事務所向境外監管機構提供審計工作底稿，又稱審計工作底稿等信息交換應通過監管合作渠道進行。

（中美角力）