外媒：微信禁令損害美企甚於騰訊 iPhone在華銷量恐插九成 華為得利

在騰訊評估美國禁用微信對其業務影響之際，彭博社引述Asymmetric Advisors駐新加坡市場分析師Amir Anvarzadeh稱，雖然還很遙遠，但存在中國禁止蘋果公司使用微信的可能。類似美國之前禁止華為手機使用Google應用程式。也有分析稱，由於行政令將禁止所有涉及微信的交易，將促使蘋果應用程式商店把微信下架。

內地日常生活首選微信

Anvarzadeh認為，這會使iPhone在華銷量跌九成。數據顯示中國市場約佔iPhone全球銷量20%。報道稱，微信對內地民眾日常生活至關重要，是10幾億人通訊、付款、瀏覽資訊及各式商業活動首選。外國人在中國亦需下載微信及增值微信支付，否則可能無法完成小額購物付款。但他補充，中國不太可能在美國11月大選前這樣做。報道引用一個股票投資論壇發起的用戶調查，結果顯示受訪者選擇放棄iPhone的人數是放棄微信的20倍。如果禁令實施，中國消費者很可能轉投華為，最終使華為受惠。此外，iPhone大部分組裝工序在中國，如果中國瞄準相關出口反制，將影響蘋果的全球業務。

路透社亦引述專家分析稱，由於對微信的嚴重依賴，在華美企可能「中槍」。北京的科技分析師李成東認為，此舉對沃爾瑪和星巴克等美國公司造成的傷害將比騰訊更大，因為美國從Nike、肯德基、星巴克到亞馬遜的大小品牌，都使用微信內的「小程式」來促進交易和吸引中國消費者。

在華美企依賴微信吸客

「小程式」允許用戶通過微信訪問存儲在微信雲中的這些應用，並可用手機掃描商品上的條形碼自動付款，毋須人手支付。李成東說，騰訊從這些為沃爾瑪和星巴克提供的小程式中獲得的收入，與其在國內的影音遊戲收入相比微不足道，這項禁令對沃爾瑪和星巴克將造成更大的傷害，因為它們依賴微信獲得客流。沃爾瑪去年表示，通過該服務完成的交易佔中國總交易量的逾30%。沃爾瑪與微信深度結盟。2018年，它在中國西部地區的所有商店都放棄使用阿里巴巴的支付寶。

北京安理律師事務所高級合伙人王新銳認為，依賴微信拓展業務的美國企業也可能免受禁令影響，「只要它們與微信有關的實體在美國以外註冊」。花旗銀行分析師上周五在一份報告中寫道，「目前行政令似乎只針對微信，如果我們的判斷正確，對騰訊財務的影響將是有限的」。

（綜合報道）

（中美角力）

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