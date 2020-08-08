毆斃女官員 男友囚終身

上游新聞網報道，廣安市中級法院2018年11月的判決書稱，事發當晚林雪川飲酒後，與黎永蘭會合再與他人飲酒，離席後兩人在街頭爭執，其間林推撞黎，奪去她的手機、手袋並扔在地上，黎向的士司機求救，林上前推倒她，又拖拽而行。林雪川一度用右手擊打黎永蘭頭部，其後黎咬了林左手臂，林再打黎頭部致其倒地昏迷。林將黎送院，但5日後宣告不治，法醫鑑定黎死於嚴重顱腦損傷。

消息：兇手兩段婚姻均涉家暴

一審基於林雪川有積極施救，及如實供述犯罪事實屬「坦白」，判處無期徒刑，附帶的民事訴訟裁定林賠償黎永蘭的父母、女兒約3.4萬元人民幣（約3.78萬港元）。但林與黎家均上訴，林家認為林無傷害黎的動機和行為，只涉情感糾紛引發的推撞和一兩次拳打，只構成「過失致人死亡罪」，並有「自首」；黎家則要求判林「故意殺人罪」。去年年底的二審和近日的終審都駁回上訴。

去世時年僅41歲的黎永蘭曾任職中學教師，與前夫2010年離婚。知情者透露，林雪川至少有過兩段婚姻，均涉家暴。林黎2013年交往後，林因水廠經營問題，曾向黎家借款逾百萬，2015年元旦就曾當着黎家人的面打傷黎永蘭。