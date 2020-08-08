不滿安置房屋拒搬遷 被稱「海珠之眼」 穗天橋釘子戶成「打卡熱點」

《南方都市報》和《南方日報》報道，梁女士一家三代人同住這間單層舊屋，對於不願搬遷的原因，她說：「我們要的是房子，不是錢，但是政府沒有房源給我們，10年就看了兩套房而已。」梁女士稱，10年前政府帶她看樓，但那個海珠區革新路鳳安花園的單位「三尖八角」，近期政府又提供了一個位於寶崗大道的單位，卻正對醫院殮房，所以家人均沒同意。

稱政府沒房源 10年僅提供兩選擇

連日來，很多人專程到該處圍觀、拍照，猶如「網紅景點」。梁女士表示，這為一家老小帶來困擾，「每天被『萬人』圍觀，你們誰能承受？」她說，自己並非貪得無厭之人，「我們也願意去協商，要是合適，我們就搬走」。

廣州海珠區住建局稱，2010年開始海珠涌大橋的徵拆工作，涉及47戶私人房屋及7個相關單位，截至去年9月，只剩上述位於海傍外街22號的業主未簽訂拆遷協議，共拆除約9050平方米的房屋，徵收約4230平方米的土地。

海珠區住建局表示，相關部門一直與梁女士溝通，曾提供不同地段、不同朝向、交通便利的置換房源或金錢補償供選擇，但一直未達共識。在確保房屋安全前提下，橋樑繞開該處，並在橋下為住戶保留出入通道。今後相關部門將繼續和業主協商，爭取盡早達成共識。

中新網引述北京中南律師事務所主任律師孫繼國表示，此事中房屋拆遷當事人之間法律地位平等體現得淋漓盡致，涉事房屋沒因雙方經濟實力、政治地位的懸殊被強拆，依法治國的理念深入人心，平民百姓深得實惠。

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