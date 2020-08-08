北京聞風：面對美圍堵 華練好內功 ／文：鍾鳴九

吉林大學國際關系研究所副所長孫興杰對筆者表示，美國對TikTok的打壓有3個主要原因：第一，延續特朗普政府在選前的對華強硬姿態；第二，美國國務卿蓬佩奧等人以國家安全名義打壓，實則是與美國最近出現「新冷戰」說法進行綁定，從而污名化中國企業，為之「貼標籤」；第三，繼陸權、海權後，互聯網成為大國博弈的新焦點。「TikTok被打壓說明，只要中國企業做到了領域內的前列，美國便忌憚且難以接受，繼而開始打壓。」

學者：圍獵TikTok是選舉亂象

值得注意的是，白宮內部對打壓TikTok存在不同聲音，如白宮貿易顧問納瓦羅明確表示，反對微軟收購TikTok。中國人民大學重陽金融研究院助理研究員劉典表示，美國對TikTok的打壓比對華為的打壓更無底線，直接通過行政命令的方式，不僅破壞國際商業基本法律原則，也打破美國政府與市場之間的界限，對美國自身亦有很大負面影響。

孫興杰認為，今次「圍獵」TikTok更多是美國選舉亂象的結果。與華為涉及核心技術、扮演供應鏈組織者的角色不同，TikTok只是互聯網技術應用或市場化的產物。他表示，美國這種選舉亂象接下來還會持續，但中美關係仍要保持基本的底線。

指中美都認戰爭非雙方選項

外長王毅日前接受新華社專訪時，將明確底線、避免對抗、坦誠對話、拒絕脫鈎等列入中美關係框架。孫興杰指出，中美對兩國關係的底線皆有認知。這一底線涵蓋兩方面：第一，戰爭非雙方的選項。自二戰之後，核大國之間沒有爆發過戰爭；第二，雙方保持經貿合作。中美第一階段經貿協議雖面臨一些困難，但一直在貫徹執行，這是雙方的共識所在。

劉典認為，中國不會像美國這樣霸道行事，更不會被美國牽住走。「從戰術層面上看，中國貌似處於守勢；但只要保持目前的發展勢頭，戰略層面被動的其實是美國。」他表示，中國目前力主於構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，在未來經濟模式探索中逐步找到國內經濟的新增長點。「正因如此，美國才會不擇手段地打斷中國的發展進程。中國一方面在國內經濟社會治理層面堅持練好內功，另一方面在國際層面游刃有餘地應對美國攻勢。他打他的，我發展我的。」

文：鍾鳴九