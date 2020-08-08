楊潔篪：台港涉核心利益 堅定反制美干預

新華社報道，楊潔篪指出，中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一，但近來美國一些政客接連攻擊中國共產黨和中國政治制度，蓄意歪曲並全盤否定近50年來中美關係的歷史。楊認為美執政當局單方面挑起事端，採取一系列干涉中國內政、損害中方利益、嚴重破壞中美關係的錯誤言行，導致兩國關係出現建交以來異常復雜嚴峻的局面。

楊潔篪並稱，中國政府已全面闡明立場，對美言行予以堅決回應，堅定不移維護國家主權安全發展利益，堅定不移維護和穩定中美關係。

批美政客全盤否定近50年中美關係

同時，楊潔篪希望美方要尊重彼此核心利益和重大關切。他說，台灣、涉港、涉藏、涉疆問題涉及中國主權和領土完整，事關中方核心利益。中方嚴正要求美方慎重妥善處理有關問題，立即停止干涉中國內政。「對美方損害我國核心重大利益的言行，我們已經並將繼續採取堅定、必要的反制措施。中方捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移」。

促美停止打壓中國企業

楊潔篪又強調，中美對話合作不是單行道，不是單方面的恩惠，是平等互利的。歡迎包括美國企業在內的各國企業繼續來華投資興業，並為他們繼續創造更加良好的營商環境。同時希望美方同中方加強配合，為落實中美第一階段經貿協議創造有利條件；美方也應停止打壓中國企業的霸凌行為，為中國企業經營投資提供公平、開放、非歧視性的環境。