特朗普頒令 禁與TikTok微信母企交易 45天後生效 外交部譴責政治打壓

路透社報道，這兩項行政令於當日深夜發布。行政令稱，TikTok自動對用戶蒐集資訊，包括位置資料及瀏覽和搜索記錄等，並且「可能被用於勒索與間諜活動」。此外，美參議院同日一致通過一項法案，禁止聯邦政府員工在政府分發設備上使用TikTok。據白宮文件，美國當局指控微信收集大量用戶數據，讓中共可以接觸美國居民和財產資訊。

字節跳動稱或訴諸法院

外交部發言人汪文斌昨表示，中方對美方做法堅決反對，敦促美方不要將經濟問題政治化，停止打壓有關企業。汪文斌表示，美方以國家安全作藉口，頻繁濫用國家力量，是赤裸裸的霸凌行徑。他強調「得道多助，失道寡助」，美方將一己私利凌駕於市場原則和國際規則之上，換來的只能是自身道德下降、國家形象受損和國際信任赤字，最終也將自食其果。

字節跳動昨日下午發聲明稱，會就特朗普的行政命令採取法律行動。聲明表示，如果美國政府不能給予公司和用戶公正的對待，將訴諸美國法院。聲明指出，行政令沒有遵循正當法律程序，引用的「報告」來歷不明或未經證實，行政令將「破壞全球企業對美國法治承諾的信任」。聲明強調，「TikTok從來沒有與中國政府共享用戶數據，也從未應要求審查過內容」。

對微信禁令不涉騰訊遊戲業務

騰訊發言人昨日回應稱，集團正在審閱行政命令的潛在後果以便更全面理解其影響，公司將在適當時候發布進一步的公告。《洛杉磯時報》援引白宮官員稱，有關微信的行政禁令只限於與微信有關的交易，並不涉及騰訊遊戲業務。

數據顯示，微信全球活躍用戶約12億，但以中國為主，美國最多7500萬人次，使用者大多是中國留學生及華人。反觀騰訊在美國有不少遊戲廠商、娛樂公司投資，包括《英雄聯盟》開發商Riot Games、遊戲大廠動視暴雪等。若禁令擴及騰訊，則其投資的美企恐受衝擊。

美國之音引述分析人士認為，如果僅是將微信從美國的應用商店下架，現有用戶還能繼續使用，也可切換至其他地區的應用商店下載應用。但如果是IP地址封禁，用戶就需使用VPN（虛擬私人網絡）才可訪問。彭博社記者Nicholas Wadhams在Twitter列出可能的禁止方式，包括不允許Apple、Google讓其在應用商店裏上架、禁止在TikTok上投放廣告；以及用戶不能同意其服務協議並下載TikTok。

美媒形容，行政令是逼字節跳動在45天內完成出售TikTok的交易。微軟此前表示有意在9月15日前完成與字節跳動的收購談判，買下TikTok在美國、加拿大、澳洲和新西蘭的業務。英國《金融時報》昨日卻引述微軟高層消息指，在特朗普政府支持下，公司「有了更大的藍圖」，正尋求收購TikTok的全球業務，包括在印度和歐洲。不過，《環球時報》昨日引述字節跳動回應稱「消息不屬實」。

（綜合報道）

（中美角力）

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