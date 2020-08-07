稱長時間內有「復發清零」循環 京促準備新發地復市及秋季開學

國家衛健委昨天通報，內地周三（5日）新增新冠肺炎本土確診病例30宗，其中新疆27宗，遼寧3宗；無新增死亡和疑似病例。

隨着疫情趨緩，北京市已為新發地批發市場復商復市做好準備。新華社報道，5日下午召開的北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組會議要求，「常態化疫情防控」決不能放鬆，做好新發地批發市場復商復市工作，改善管理體系，指導監督商戶防疫，維護經營秩序。

附近開菜市場應急 暫有22商戶

北京新發地批發市場在今年6月13日因疫情暴發關閉，為保障市場供應，當局在附近其他地點設置蔬菜、水果交易專區。但這些臨時交易場所主要為批發業務。

為方便周邊居民購買鮮果鮮菜，7月28日，新發地便民菜市場重開試業。便民菜市場是在新發地農產品批發市場配送中心的基礎上改建而成，位於新發地「佳農門」旁邊，目前共引入22戶商戶，主要銷售鮮菜、水果、糧油、蛋類以及主食，暫沒肉類、海鮮等品類。

負責人：將分隔乾濕生熟批零

央視日前引述豐台區相關負責人表示，未來，新發地批發市場將嚴格落實「批零（批發零售）分開、乾濕分離、生熟分開」要求，全面改善升級市場的防疫生態、健康生態和產業生態。

北京的疫情防控會議強調，要執行農貿市場新冠病毒環境監測技術規範，做好採樣檢測等工作；引導農貿市場、餐飲食堂、美容美髮店、食品生產企業等改善生產經營空間和工作流程，避免密集人流，加強個人防護。

會議提及，省際客運、跨京冀公交要落實通風消毒、佩戴口罩等防疫措施，從事出京業務的的士公司和網約車平台要落實防疫措施，確保安全。

9月是學生開學的重要日子，會議強調，要提早計劃秋季開學，並具體安排各年級及培訓機構開學方案，在校園管理、課程安排、疫情監測等方面做好準備。會議亦要求繼續醫療救治，加強對出院患者健康管理並進一步改善秋冬季可能出現疫情的應對方案。

（綜合報道）

（抗疫新階段）