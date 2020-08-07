衛生部長周日抵台 美擬售4先進無人機

路透社昨引述6名消息人士稱，美國正在談判將至少4架大型先進空中無人機首次出售給台灣，此交易可能加劇中美的緊張關係。知情人稱，這項最新的軍購案尚未正式宣布，亦未知最終可否達成交易。

將訪口罩廠 感謝提供予美

台灣外交部昨發聲明表示，阿扎（Alex Azar）訪台期間將會晤蔡英文、台外交部長吳釗燮、衛生福利部長陳時中等人，並與防治新型冠狀病毒的醫護人員、專家學者會談。中央社報道，阿扎此行亦會參觀台灣口罩製造工廠，感謝台灣在關鍵時刻提供口罩給美國的官員、醫療人員和民眾。

胡錫進：美有本事與北京斷交

阿扎昨日接受霍士新聞（Fox News）訪問時表示，美台已建立重要的長期合作伙伴關係，特別是在公共衛生領域，台灣防疫表現令人讚賞。他以「台灣總統」稱呼蔡英文，表示期待能與對方會面。

阿扎是1979年美台斷交以來，訪台層級最高的美內閣官員。大陸前日對此已提出嚴正交涉。昨日，外交部新聞發言人汪文斌重申，中方堅決反對美台官方往來。汪文斌說，任何無視、否定或者挑戰一個中國原則的企圖都將以失敗而告終。對於美方的錯誤行徑，中方將會採取堅決有力的反制措施。

官媒《環球時報》總編輯胡錫進昨在微博稱，美國國務卿、國防部長、財政部長、司法部長4個分量最重的內閣成員，都還沒在任內訪過台灣，但在試圖越線。他反問，要真有本事，就斷然和台灣「建交」，與北京斷交，「它敢嗎？」

捷克代表團月底訪台

另外，此前堅定表示計劃訪台的捷克參議院議長維施特奇爾，昨日向中央社表示，預定8月29日至9月5日率成員約90人的代表團訪台，包括科研人員、議員和企業界代表。他透露此行將會見蔡英文，並以「令人驚喜」的方式表達想說的話。