美擴「乾淨網絡」 清除不可信中國App 限制中國雲端服務商 外交部斥美「渾身污迹」

美國封禁短片應用程式TikTok之際，蓬佩奧上周稱，將對更多與中共有關聯及帶來「國家安全風險」的中國科技企業採取行動。據美國國務院網站消息，蓬佩奧周三宣布在今年4月推出的5G網絡「乾淨路徑（Clean Path）」倡議的基礎上，作新一輪「乾淨網絡」計劃，將集中「清理」營運商、應用程式商店、應用程式、雲存儲服務以及電纜等5個領域，並呼籲所有熱愛自由的國家和公司加入。

蓬佩奧：正促終止4華電訊服務授權

在營運商方面，蓬佩奧稱，他正與美國司法部、國防部以及國土安全部敦促聯邦通訊委員會撤銷和終止中國電信和其他3家公司提供美國國際電訊服務的授權。

其次，美國將採取行動，從美國的應用程式商店清除中國的應用程式。蓬佩奧稱，中國的這些應用程式威脅到美國的私隱、散布病毒並傳播虛假信息。他點名TikTok和WeChat（微信），指兩者和其他應用程式「充當中共內容審查的工具」。

限美公司禁手機預裝中國應用程式

美國政府還將限制本土公司讓華為和其他中國智能手機生產商預裝或授權下載他們的應用程式，蓬佩奧指，不希望美國公司變成侵犯人權或中共監視機構的同謀。針對華為，蓬佩奧還提出不再允許「華為海洋」網絡公司以遠低於其他公司的價格競標海底電纜工程，防止北京經海底電纜蒐集情報。

此外，蓬佩奧指，美國將與商務部和其他部門密切合作，限制中國公司參與美國的雲存儲業務，以保護美國民眾最敏感的個人信息以及企業最有價值的知識產權，包括新冠病毒疫苗研究等，不被「阿里巴巴、百度、中國移動、中國電信和騰訊等公司運行的雲系統」接觸到。

中國外交部發言人汪文斌昨（6日）表示，蓬佩奧等美國政客一再以維護國家安全為藉口，濫用國家力量打壓中國高科技企業，中方堅決反對，敦促美方糾正。他指美方有關做法沒有任何事實依據，完​​全是惡意抹黑和政治操弄，實質是維護自身高科技壟斷地位，是完全違背市場原則和國際經貿原則的霸道行徑。

（綜合報道）

（中美角力）

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