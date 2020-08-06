先遣隊與華商定調查範圍 世衛鋪路專家組溯源

世衛：與華專家廣泛討論

病毒很可能來自蝙蝠

WHO上月10日派出由一名動物科學專家和一名流行病學專家組成的先遣小組，11日抵達北京後，按照中方安排先行隔離。WHO當時稱小組的主要工作是了解中國的研究進度，無計劃前往武漢。路透社報道，WHO發言人林德梅耶（Christian Lindmeier）周二稱，「該小組與中國相關人員廣泛討論，並獲得了流行病學研究、生物和基因分析以及動物健康研究的最新情况」。

林德梅耶表示，小組還與武漢病毒學家和科學家視像討論。專家認為，病毒很可能來自蝙蝠，並可能有另一種動物充當中間宿主。林德梅耶並未提供未來專家團隊的人員組成或時間安排等細節，但表示已與中國當局就該專家團的授權調查範圍制定了草案。

未透露國際專家組赴華人員時間

WHO總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周一（3日）曾在視像會議中表示，先遣小組已完成任務，下一步WHO將組建一個規模更大、包括中方專家在內的國際調查組，再次前往中國。流行病學研究將在武漢開始，以確認早期個案的潛在感染源頭。中國國家衛健委國際合作司當日亦發布消息，證實兩名WHO專家「和中方專家開展了關於新冠病毒溯源科研合作的預備磋商」，已於周日（2日）離華。

新疆疫傳杭州 增1無症狀感染

國內近期多地仍出現零星本土新冠病例。據國家衛建委通報，8月4日全國新增27宗新冠確診病例，22宗為本土病例，均在新疆，其餘5宗為境外輸入，分別在上海2宗，北京、四川、陝西各1宗。昨日凌晨，浙江杭州發現一名由新疆傳播的無症狀感染者，為來自喀什的大學生。據杭州市衛健委通報，該學生上月13日經烏魯木齊轉機飛抵上海，15日坐高鐵到杭州，本月4日到醫院做眼科手術，術前新冠病毒抗體及核酸檢測均呈陽性。

綜合報道

（抗疫新階段）