王毅：中國非蘇聯 更無意做美國

反對新冷戰 斥美外交戰

王毅在接受新華社訪問時表示，當前美國國內一部分政治勢力出於對中國的偏見和仇視，編造各種謊言惡意抹黑中國，製造各種借口阻撓中美之間的正常往來。這麼做就是想復活麥卡錫主義的幽靈，破壞中美之間的聯繫，煽動兩國民意的對立，損害兩國互信的根基，從而把中美再次拖進衝突與對抗，把世界重新推入動盪與分裂。

他說中方不會讓這樣的陰謀得逞，堅決反對人為製造所謂「新冷戰」，「如果誰要在21世紀的今天挑起所謂『新冷戰』，那他就站到了歷史前進的對立面，就是國際合作的最大破壞者，就必將被釘在歷史的恥辱柱上」。他強調今天的中國不是當年的蘇聯，更無意去做第二個美國；又批評美關閉中國駐休斯敦總領館，說中方沒意願也沒興趣與美方打「外交戰」。發動「外交戰」並不證明美國的強大，反而暴露出美國愈來愈缺乏自信。「如果美方還要一錯再錯，那中方必將奉陪到底」。

面對中美關係建交以來的最複雜局面，王毅提出要明確底線，避免對抗，「中國從來無意也不會干涉美國的大選和內政，美國也應該丟掉按自己的需要改造中國的幻想，停止對中國內部事務的無理干涉，停止對中國正當權益的蠻橫打壓」；同時暢通渠道，坦誠對話；拒絕脫鈎，保持合作；以及放棄零和，共擔責任。

美議員促6大學交外國捐贈紀錄

另據美國之音，美國眾議院監督與改革委員會3名議員以國家安全受到威脅為由，致函芝加哥大學、德拉瓦大學、哈佛大學、紐約大學、賓夕法尼亞大學和耶魯大學這6所大學的校長，引述美國一項法律，要求他們最遲於8月10日，提交5年來收到包括中國在國數億元捐贈的紀錄，目的是「進一步了解對手國家對美國高等教育系統直接投資的影響」。