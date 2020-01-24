阿扎立場親台 力撐參加WHA

斷交後美5部級官員曾到訪

2000年6月，時任美國總統克林頓卸任前，派出運輸部長史雷特（Rodney Slater）訪台，期間與台時任總統陳水扁會面，表示美國將持續支持兩岸對話。已故台灣前總統李登輝任內，亦有美國能源部長、運輸部長及聯邦貿易代表訪台。

根據美國「總統繼任法」，在內閣官員順位中，衛生部長排等12，高於排第14的運輸部長和其後的能源部長。阿扎作為逾40年來訪台層級最高的美國官員，自2018年上任以來，也數度在公開場合表達親台灣的立場。今年5月世界衛生大會（WHA）舉行期間，阿扎曾發言強調台灣以觀察員身分參與WHA非常重要。4月底他與台灣衛福部長陳時中通話，討論新冠疫情與台美在疫苗研發等領域的合作，會後推文感謝台灣分享經驗。阿扎還曾表示，將努力協助台灣參加WHA。

阿扎1967年6月17日生於美國賓夕法尼亞州，做過律師、藥廠說客、製藥公司高管；他也是退休的眼科醫生，曾在馬里蘭州行醫30多年。