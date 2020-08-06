美衛生部長將訪台 斷交後最高官 台歡迎「堅定友人」 北京提嚴正交涉

AIT：強化美台伙伴關係

美國衛生部與美國在台協會（AIT）昨日均發出新聞稿，公布阿扎「未來幾天」將抵達台灣。新聞稿稱，阿扎歷史訪問將強化美台伙伴關係，並促進美台在對抗全球新型冠狀病毒疫情方面的合作。中央社報道，台灣外交部昨日上午發布新聞稿指出，阿扎訪台期間將和總統蔡英文、外交部長吳釗燮、衛生福利部長陳時中會面，並參訪中央流行疫情指揮中心，與醫療衛生專家對談。陳時中昨稱，阿扎及訪問團隊將依照規定檢疫，全程亦不會接觸民眾。他又透露，先遣訪問團隊已抵台隔離。

阿扎：傳達總統對台支持

阿扎此行參訪將由美國在台協會主席莫健（James F. Moriarty）、美國疾病管制與預防中心首席醫療官沃爾夫（Mitchell Wolfe）、美國衛生部幕僚長哈里森（Brian Harrison）等政府成員陪同。阿扎在新聞稿中表示，期待傳達總統特朗普對台灣在全球衛生領域展現領導能力的支持，以及「自由民主社會是保障並促進全民健康的最佳模式」。

國台辦批民進黨甘當棋子

中國外交部發言人汪文斌昨日表示，中方堅決反對美台官方往來，已就此分別在北京和華盛頓向美方提出嚴正交涉。台灣問題是中美關係當中最重要最敏感的問題，中方敦促美方停止一切形式的美台官方往來，慎重妥善處理涉台問題，不向台獨勢力發出任何錯誤信號，以免嚴重損害中美關係，損害和平穩定。他又強調，「任何無視、否定或者挑戰一個中國原則的企圖都將以失敗而告終」。

新華社報道，國台辦發言人馬曉光昨日應詢亦表示，台灣問題是中國內政，不允許外部勢力插手干涉。民進黨當局挾洋自重、甘當棋子，與美方勾連，獲取政治私利，損害兩岸同胞共同利益，是十分危險的，也是不可能得逞的。

內地學者：北京必精準反制

《人民日報》旗下「海外網」引述北京聯合大學台灣研究院兩岸研究所所長朱松嶺指出，阿扎訪台對中美關係必將產生嚴重傷害。南開大學台港澳法研究中心執行主任李曉兵認為，阿扎的赴台計劃屬於美國政府行政方面的意志。「藉疫情找些信息共享、醫療合作等冠冕堂皇的理由，實際上是美國政府在中美關係上不斷試水的政治操作，試探性觀察中方的反應和應對」。他認為島內獨派力量會藉此聯動，另一方面在中美博弈的背景下，美國將美台合作的領域拓展到敏感的軍事、政治領域，對中美關係來說是極大的挑釁，中方一定會作出相應精準的反制。

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