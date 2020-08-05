大灣區投4700億建鐵路網

主要城市一小時通達

按規劃，鐵路建設投資金額由廣東省和項目沿線地方使用財政資金等出資，並按市場化原則，吸引社會資本。深圳新聞網報道，建成後，大灣區將形成「軸帶支撐、極軸放射」多層次鐵路網絡，構建主要城市1小時通達、主要城市至廣東省內地級城市2小時通達、主要城市至相鄰省會城市3小時通達的交通圈，建成「軌道上的大灣區」。

規劃顯示，近期到2025年，大灣區鐵路網絡營運及在建里程達到4700公里，覆蓋大灣區中心城市和廣州、深圳等重點都市圈；深圳近期將動工建設深大城際（深圳至惠州大亞灣城際鐵路）等6個項目，塘廈至龍崗、常平至龍華等7個項目列入規劃。遠期到2035年里程則達到5700公里，覆蓋100%縣以上城市。不過，與港澳口岸銜接方案中，深圳與香港近期只會通過既有京九鐵路、廣深港高鐵實現互聯互通。珠海市則實現高鐵、城際鐵路與澳門輕軌銜接。

另央廣網報道，國家鐵路集團透露，汕汕鐵路汕頭灣海底隧道近日開始施工。這是世界首座設計時速達350公里的單洞雙線高鐵海底隧道。隧道位於汕頭市，在汕頭海灣大橋下游媽嶼島與德洲島之間下穿汕頭灣，全長9781米。