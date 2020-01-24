華為招選「天才少年」 27歲博士生年薪200萬

《長江日報》報道，任正非曾在華為公司經營管理團隊內部講話提到，每年將從全世界招進20到30名「天才少年」，薪資按年度工資制度發放，共分為3檔，最高年薪達201萬元（人民幣，下同）。

獲多家公司錄用 棄360萬年薪機會

華中科技大學介紹，張霽1993年出生，湖北通山人，博士生期間以第一作者身分在知名會議和期刊上發表論文多篇。除了華為，張霽還拿到了騰訊、IBM、阿里巴巴、深信服，以及兩間初創公司的錄用函，其中最高年薪超過360萬元。年僅27歲的張霽是師生眼中的「超級學霸」，他興趣也頗為廣泛，曾參加學校的各種唱歌和攝影比賽，獲得「校園十佳歌手」稱號，周末則會參加義工活動，或與同學到武漢遊玩。

着重科研能力 7輪篩選

張霽說，「選擇華為最主要的原因，是希望在華為最艱難的時候為其做出一點貢獻，能夠和一群志同道合的人做一些有意義的事」。他說華為招聘主要看的是研究方向和科研能力，「天才少年」的招聘標準非常嚴格，一般需要經歷7輪左右的流程，包括簡歷篩選、筆試、初面、主管面試、若幹部長面試、總裁面試及HR 面試，每一個環節都會經過嚴格考核和篩選。

同樣入圍的「天才少女」姚婷，獲華為開出156萬元年薪。《瀟湘晨報》微信公號昨日報道稱，姚婷是湖南人，計算機系統結構專業，研究方向為新型儲存介質，數據庫和鍵值儲存系統。

對於職業規劃，她說長遠希望能讓華為的技術在儲存類的國際會議上受世界矚目，為計算機儲存領域的進步做出貢獻。姚婷說，聽聞某間互聯網公司不招女博士，面對職場上的性別歧視，她選擇出色工作，通過自身能力慢慢打破這種偏見。