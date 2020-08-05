與美升級「合作伙伴」關係 台月底重開關島辦事處

關閉3年至今 陳盈連將任處長

台灣外交部昨日宣布，於2017年「因人手調配」關閉的駐關島辦事處，預定本月底或9月初復辦，陳盈連目前正與美方協調赴任時間，但仍需考量新冠疫情所帶來的變數。台外交部表示，重啟的原因是「太平洋的重要戰略地位」、台美關係升級為「全球合作伙伴」，以及美國提出的「印太戰略」和台灣的「新南向政策」相合。台媒報道稱，陳盈連熟悉對美事務，曾駐芝加哥與洛杉磯工作。

台灣目前在美國的辦事處華府、紐約、波士頓、三藩市、洛杉磯、亞特蘭大、西雅圖、休斯敦、芝加哥、夏威夷、丹佛、邁阿密12個，台灣外交部表示，包括即將復設的關島，未來在美國駐館處數量將增至13個。在中國駐休斯敦總領館關閉後，中國大陸現駐美國外交機構包括在華盛頓的大使館和位於紐約、三藩市、洛杉磯和芝加哥4個總領館。

中央社引述台灣國防安全研究院國防資源與產業研究所所長蘇紫雲分析，從地緣戰略角度觀察，關島、台灣、日本可謂菲律賓海的「戰略三角」，若能巧妙運用軍事、外交、經貿等資源，並與區域內安全伙伴靈活合作，在立基於共同利益的情况下，將有助鞏固台灣的戰略地位及安全。

台灣在1991年5月設立「北美事務協調委員會駐關島辦事處」，為「駐關島台北經濟文化辦事處」前身。2017年8月31日，關島辦事處暫停運作，由台灣駐帕勞大使館兼轄。不過，同年11月，台灣總統蔡英文結束對3太平洋友邦訪問後，曾過境關島。關島參議會還通過決議文，歡迎蔡到訪，並認可其在人權、環保和永續發展的耕耘。